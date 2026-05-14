誰もが一度は耳にしたことがある、あの「ギュイー！ギュイー！」という音。突然鳴り響き、思わず身構えてしまう緊急地震速報の音だ。【写真】3回鳴るのにも理由がありますその“命を守る音”を作った人物が、環境音楽家でサウンドデザイナーの小久保隆さん（@TakashiKokubo）。電子マネー「iD」の決済音「タラントロン♪」も同氏によるもの。真逆の印象を持つ2つの音には、共通した“設計思想”があった。取材に対し、小久保さんは