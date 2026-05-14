米中首脳会談の冒頭、トランプ大統領は習近平国家主席に対し、「私たちは素晴らしい関係を築いてきた。困難な時にも私たちはうまくやってきたし、問題を解決してきた。問題が生じれば、私があなたに電話をしたし、あなたも私に電話をしてくれた。私たちはこれからも共に素晴らしい未来を築いていくだろう」と呼びかけました。そのうえで、「あなたと共にいられることを光栄に思う。中国とアメリカの関係はこれまでになく良いものに