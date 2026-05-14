ドジャース−ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前会見で投手専念出場する大谷翔平投手について「２日間打席に立たないからと言って昨夜の言い感触が途切れるとはまったく思っていない」と説明。その上でもう一つの狙いも明かした。「加えてテオ（Ｔ・ヘルナンデス）はここ最近ずっと出ているので、ＤＨで負担を軽くして、その代わりにアレックス・コールをラインアップに入れ