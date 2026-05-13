自宅に10代の娘を監禁した疑いで、両親らが逮捕されました。押し入れの中で両手足を金具で拘束されていたとみられる少女。その全身にはアザだけでなく骨折の痕もみられました。■両手足をU字の金具で拘束か…押し入れにはカギがことし1月、消防に入った1本の通報。母親の通報「娘の体が冷たい」通報したのは10代の少女の母親（40代）。しかし、少女への逮捕監禁致傷の疑いで逮捕されたのは、その母親と40代の父親、20代の少女のき