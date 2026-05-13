最近、飲食店での「スマホ注文」が増えてきました。これは、お店のタブレットなどではなく、自分のスマートフォンで二次元コードを読み取り、注文するスタイルです。こうした中で、「客のスマホで注文させるなら、Wi-Fiは店が用意すべきでは？」という意見がSNSで話題になり、共感の声も多く見られました。   たしかに、コーヒー1杯500円のほかに通信費までかかると考えると、少しモヤモヤする人もい