アーセナルがしびれる接戦を制し、22シーズンぶりのプレミアリーグ制覇へまた一歩前進した。プレミアリーグ第36節が現地時間10日に行われ、アーセナルは敵地でウェストハムと対戦した。互いにチャンスを生かせず迎えた83分、デクラン・ライスとのワンツーでボックス内右に侵入したマルティン・ウーデゴーアのラストパスを、レアンドロ・トロサールがダイレクトで沈めて先制に成功。90＋5分にはCKの流れからネットを揺らされた