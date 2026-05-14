歌舞伎役者の市川團十郎さん（48）が2026年5月11日、自身のインスタグラムを更新。13歳長男・勸玄くん（市川新之助）の近影を披露した。「夜の東京タワー」市川團十郎さんは「夜の東京タワー」とし、東京タワーをバックに撮影した勸玄くんの笑顔ショットの3枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、勸玄くんはグレーのニットを着用。ライトアップされた東京タワーをバックに、両手を広げて笑顔をのぞかせていた。