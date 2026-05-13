小学校の教師が、女子児童の水筒に下半身を押しつけた疑いで逮捕されました。若松晃司郎容疑者(39 )は2025年10月、教師として勤務する、都内の小学校の教室で、女子児童の水筒の飲み口に下半身を押しつけた器物損壊の疑いが持たれています。若松容疑者は5月、女子児童のスカートの中を盗撮したとして逮捕・起訴されていて、押収されたスマホに今回の犯行の様子を撮影した動画が見つかったということです。若松容疑者は調べに対し、