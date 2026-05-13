部活の遠征に向かっていた新潟市の私立北越高校の男子ソフトテニス部の部員らを死傷させたとして5月7日、生徒たちが乗るマイクロバスを運転していた若山哲夫容疑者（68）が自動車運転過失致死傷の疑いで逮捕された。【写真を見る】「逮捕時とは人相が...」”先生”と親しまれていた、指導者時代の若山容疑者などこれまで福島県警の調べに対して若山容疑者は「体調などに不安はなかった」と供述。一方で周囲の知人などは「運転