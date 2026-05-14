ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）は１３日（日本時間１４日）に「２０２６年シーズン中にソーシャルメディアで最も話題になった野球選手トップ１０」を発表した。１位はドジャースの大谷翔平投手（３１）だった。４位に山本由伸投手（２７）、６位にホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が入った。大谷は投手としては６試合に先発して２勝２敗、防御率０・９７、３７イニングで４２奪三振とサイ・ヤング賞候補の成績を残して