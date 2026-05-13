5月12日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分)。さとう珠緒が持参したお宝に驚きの値がついた。【動画】30万円で購入した草間彌生作品が1000万円の衝撃鑑定！専門家「肉筆だったら4億円」1973年、千葉県生まれのさとう。15歳の時、漫画雑誌が開催した「第2回ミス・アクション・オーディション」で準グランプリを受賞し、芸能界デビューを果たした。キュートなルックスでグラビアでも活躍し、グーにした両手