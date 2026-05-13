◇ナ・リーグドジャース2−6ジャイアンツ（2026年5月12日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で12試合、53打席ぶりの本塁打となる7号を放つなど2安打1打点だった。チームは4連敗を喫したもののデーブ・ロバーツ監督（53）は試合後、復調気配を見せた大谷に安堵した。1−1の3回、先頭で迎えた第2打席で相手先発・ハウザーに対