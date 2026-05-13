3月27日夜、東京都内。ライトアップされた満開の夜桜を見下ろすように聳(そび)え立つタワーマンションに帰宅したのは、女優の小芝風花（28）である。ドラマや映画に引っ張りだこの超人気女優は、現在、撮影のため地方と東京を行き来する「べらぼう」に多忙な毎日を送っている。そんな彼女の帰りを、一緒に暮らす部屋で待ち受ける1人の男性がいた――。（初出：「週刊文春」2026年4月26日号／全2回の１回目）【画像】「身長180c