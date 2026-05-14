山形県内でSNSを通じて知り合った相手から金銭をだまし取られる、いわゆるSNS型ロマンス詐欺で男女2人が計3000万円の被害に遭ったことが分かりました。警察によりますと、1件目は山形市に住む30代の女性が、2月下旬から4月中旬までの間、複数回にわたり電子マネーの番号を教え、あわせて約188万円をだまし取られたものです。女性は、SNSの広告をきっかけにチャットアプリで知り合った相手とやり取りを重ねる中で親近感を抱き