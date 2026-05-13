新製品の注目ポイント！特徴1：有効6680万画素の高画素でもAEAF追従で秒30コマの連写が可能特徴2：オートホワイトバランスはさらに精度がアップ特徴3：EVFは色域拡大や明るさアップで視認性を向上ソニーは5月13日、フルサイズミラーレスの新製品「α7R VI」（ILCE-7RM6）を発表した。有効6680万画素のセンサーを搭載した高画素モデル。画像処理エンジンの一新と積層型センサーの採用で、秒30コマのAEAF追従の高速撮影が可能になっ