西武は１３日、５日にベルーナドームで行われたソフトバンク戦に来場した観客が麻しん（はしか）の陽性と診断されたことを公式サイトで公表。注意喚起した。同サイトで「このたび、２０２６年５月５日（火・祝）福岡ソフトバンクホークス戦を観戦されたお客さまが、医療機関での検査の結果、麻しん（はしか）の陽性であったことが判明いたしましたので、お知らせいたします」と伝えた。続けて「ベルーナドームにご来場いただ