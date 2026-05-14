自転車に対する交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が導入されてからおよそ1か月。先月1か月に全国で2100件あまりの青切符が交付されたことが、警察庁のまとめで分かりました。先月から自転車にも導入が始まった、交通反則通告制度。これまでは自転車の交通違反に対しては「赤切符」が交付されていましたが、先月からは一定の交通違反をした際に「青切符」と呼ばれる告知書を渡され、反則金を納めると、刑事手続きに移行せず、前