自宅にいながらカフェで過ごすような時間を楽しむ「おうちカフェ」が定着し、コーヒーや紅茶にこだわる人が増えてきているよう。【3COINS（スリーコインズ）】では、自宅で手軽に本格的なコーヒーを楽しむための「コーヒーグッズ」が新しく登場。そこで今回は、おしゃれなデザインにも注目の新商品を紹介します。 抽出する時間も楽しくなりそう 3COINSでおなじみのキッチン雑