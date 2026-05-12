1998年にモデルとしてデビューを飾り、2003年にはNHK連続テレビ小説『こころ』のヒロインを務めた中越典子さん（46歳）。いっときは子育て中心の日々を送っていたが、現在は芝居の仕事にも精力的に挑んでいる。今年は現在放送中の連続ドラマ2本を含む、ゲスト出演も合わせてすでに5作品に出演。5月10日からは約10年ぶりとなる舞台『リチャード三世』に立っている。そんな中越さんが、「他人と比較してしまって辛かった」とい