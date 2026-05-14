世帯年収が2000万円を超えるとさぞ豪華な生活をしているのだろうと想像してしまうが、実際の金銭感覚は人それぞれのようだ。投稿を寄せた40代後半の女性（大阪府／事務・管理）は、父親が自営業と投資で年収3000万円以上、自身を含めた子ども2人もそれぞれ年収600万円以上と配当収入を得ているという。実家暮らしで「細かい年収は分からないですが、家族3人分でふるさと納税枠が250万円ほどあるのでまぁまぁ裕福だと思います」と、