元日本テレビアナウンサーの吉田填一郎（よしだ・しんいちろう）氏が４月１７日、十二指腸がんで死去した。７９歳だった。告別式は近親者で済ませた。喪主は妻、紀子さん。千葉県出身。１９６９年に日本テレビに入社。プロ野球やゴルフの中継など、スポーツ実況を多く担当した。２００１年、巨人・長嶋茂雄監督の退任記者会見では代表質問を担い、長嶋さんの名言にもなった「野球というスポーツは人生そのものです」という答え