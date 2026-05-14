【SVリーグ】大阪ブルテオン 3ー1 ジェイテクトSTINGS愛知（5月10日・男子CS準決勝）【映像】相手が総ツッコミの“反則”珍プレー男子バレーで「そんなことある？」という珍プレーが飛び出した。スパイクを拾った選手がそのままレシーブ…流れるような“反則”に相手チームは総ツッコミ。さらに場内は沸き、「15回はリピートした」とネットも盛り上がった。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）セミファイナルの第2