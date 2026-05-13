西友のXが更新されました。【映像】西友「ポテチのモノクロパッケージは現時点で販売せず」「現在、弊社店舗にてカルビーポテトチップスのモノクロパッケージ商品が販売されているかのような画像がSNS上で出回っておりますが、現時点で弊社での取り扱い・販売の事実はございません。引き続き、公式アカウントにて正確な情報をお届けしてまいります」（『ABEMA NEWS』より）