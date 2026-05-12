12日午前の佐藤啓官房副長官の記者会見で、中東情勢の影響でカルビーがポテトチップスなどのパッケージを白黒に変更するとしたことについての質問が出た。【映像】「ポテトチップス」カラーから白黒包装に（実際の様子）記者が「中東情勢の影響でナフサから作られるインク調達が不安定になったとして、カルビーがポテトチップスなどの商品のパッケージを白黒に変更するとした。インク不足による影響がほかの食品メーカーに拡大