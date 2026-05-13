筆者の友人・C香は、一人息子が結婚し、夫と2人で静かな生活を送っていました。しかしある日突然、連絡もなく息子と孫が帰って来て、とんでもない話を聞かされたそうです。C香のエピソードをご紹介します。 息子の帰省 私は夫と2人暮らし。一人息子は5年ほど前に結婚し、車で2時間ほどの場所で生活していました。 息子夫婦の雲行きが怪しくなったのは孫が生まれて2年ほど経った頃。連休でもない週末に孫と2人だ