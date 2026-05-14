季節の移ろいを大切にした“にっぽんの洋菓子”を届ける「四季菓子の店HIBIKA（ひびか）」から、2026年6月1日(月)より“夏の四季菓子”が登場します。みずみずしいジュレや、夏限定フレーバーのポルボロンなど、涼やかな味わいが勢ぞろい♡日本ならではの感性を感じる上品なお菓子は、自分へのご褒美にはもちろん、大切な方への夏の贈りものにもぴったりです。 夏の涼を感じる限定ギフト 涼果のたより 価格