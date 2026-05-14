スーパーマーケットチェーン「西友」の公式Xアカウントが2026年5月13日、ネット上で出回っている「画像」をめぐり、注意喚起を行った。「安定供給を最優先」でパッケージを白黒に発端となったのは、スナック菓子メーカー「カルビー」の主力製品「ポテトチップス」のパッケージの仕様変更だった。カルビーは11日、中東情勢の悪化を受け「ナフサ」を原料とするインクの調達が不安定になったことから、安定供給を最優先するためパッケ