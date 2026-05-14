乗客約50人に胃腸炎と思われる症状が現れたクルーズ船アンビション号/Ugo Amez/SIPA/AP via CNN Newsource（CNN）フランス南西部ボルドーの港に停泊しているクルーズ船で、数十人が胃腸炎と思われる症状を発症し、乗客約1700人が船内に足止めされている。停泊中のクルーズ船アンビション号は、今月8日から9日にかけて英ベルファストとリバプールで乗客が乗船し、フランスとスペインの周遊を予定していた。現地の保健当局によると、