メ～テレ（名古屋テレビ） 13日未明、愛知県東海市で起きた死亡ひき逃げ事件で、警察は名古屋市に住む71歳の男を逮捕しました。 ひき逃げの疑いで逮捕されたのは、名古屋市港区の会社員、丹羽睦夫容疑者（71）です。 警察によりますと、丹羽容疑者は13日午前3時半ごろ、東海市名和町で市内に住む諸岡隆治さん（38）を車ではねて死亡させ、そのまま逃げた疑いがもたれています。 丹羽容疑者は調べに対し、「事故