英下院を歩くストリーティング保健・社会福祉相＝13日、ロンドン（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英紙タイムズは13日、ストリーティング保健・社会福祉相が早ければ14日にも辞任する見通しだと報じた。スターマー首相に対抗し、与党労働党の党首選が実現した場合の立候補準備を進める。労働党は7日に投票された統一地方選で大敗し、スターマー氏の辞任を求める声が党内で高まっている。労働党の党則によると、下院議員の20