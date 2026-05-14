お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（50）が14日、木曜レギュラーを務める、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）による「いじめ告白」についてXで謝罪後、初めての生出演で、一連の騒動について言及した。この日は番組冒頭で高橋が「今日ちょっとだけ僕に触れとかないと…」と切り出し、MCの南海キャンディーズ山里亮太が「何か？」と尋