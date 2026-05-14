5月13日（現地時間12日）のシアトル・マリナーズとの試合で、今井達也投手（28）が32日ぶりにメジャー復帰登板を果たした。ア・リーグ西地区で4位に落ち込むヒューストン・アストロズの救世主になるはずが、現地ファンはまたもやストレスを抱えることにーー。【写真】今井の入団会見で顔出し！ 少々派手めなインフルエンサー美人妻本拠地ダイキン・パークにマリナーズを迎えた一戦、右肩の疲労で負傷者リスト入りしていた今井