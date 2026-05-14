タレントのスマイリーキクチ（54）が14日までにXを更新。自身がネットで殺害予告を受けていた当時に相談した先輩タレントのエピソードを明かした。キクチは「最近SNSの暴露が流行っているようで、僕も誰にも言っていないことが1つあって。誹謗中傷されて警察が捜査中の頃です。他事務所の先輩を思い出したんです」と切り出し、「その先輩はネットで殺害予告をされて事件になった経験があるので、ライブ終わりのエレベーターで相談