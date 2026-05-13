中国訪問のためメリーランド州のアンドルーズ統合基地でエアフォースワン（大統領専用機）に搭乗するトランプ氏/Mark Schiefelbein/AP（CNN）トランプ米大統領が中国の習近平（シーチンピン）国家主席との重要会談のため北京へ向かう中、中国船籍の超大型石油タンカーが13日、ホルムズ海峡の通過を試みているとみられることが分かった。船舶追跡サイト「マリントラフィック」のデータからは、中国船籍のタンカーが13日午前の時点で