小米科技の店舗で展示される、ドアに完全に格納されるタイプのハンドル（手前）の自動車＝4月、北京（共同）【北京共同】中国政府は、自動車のドアに完全に格納されるタイプのハンドルを2027年1月から禁止する。洗練されたデザインで中国メーカーの車に普及しているが、緊急時に開けられなくなる危険性が指摘され、安全性を優先する。欧米メディアによると世界初の措置で、他国の規制に影響するかどうか注目される。日本の自動車