5月13日放送の『あさイチ』（NHK）が「老害対策」を特集し、波紋を広げている。「最近、どうすれば老害にならずに済むのかを解説する本が次々と出版されていることから、企画されたそうです。画面右上には、“『老害』と呼ばれたくないアナタへ”というテロップが表示され、視聴者から寄せられた“老害にならないための対策”も紹介されました。清潔さに無頓着なのも老害のひとつだとして、毎朝、鏡で鼻毛や耳毛を確認している