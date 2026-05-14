13日、参議院決算委員会において、れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表が、高市政権の原発政策と安全保障方針などについて、205秒にわたり、ノンストップで持論を展開し、政府を厳しく糾弾した。【映像】奥田議員が止まらない…「ノンストップ205秒」の瞬間（実際の様子）奥田議員は福島第一原発事故に伴う「原子力緊急事態宣言」が事故から15年を経てもなお解除されていない現状を確認。その上で、原子力防災担当大臣に対し、「