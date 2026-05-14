電車内や駅構内などで10代の少女のスカート内を撮影するなどした疑いで、無職の男がきょう（14日）逮捕されました。 【写真を見る】「盗撮するも光量足りず…」10代女性2人に対して性的姿態等撮影や撮影未遂、お尻をなでるみだらな行為をした疑いで無職の男（47）を逮捕「自分の意志が弱く、欲望に負ける」【岡山】 性的姿態等撮影や性的姿態等撮影未遂、岡山県迷惑行為防止条例違反（卑わい行為の禁止）の疑いで逮捕され