フリーアナウンサーの神田愛花が、8日に放送されたニッポン放送『大沢あかね LUCKY 7』(毎週月曜〜金曜 21:50〜）にゲスト出演。夫でお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀との出会いを振り返った。神田愛花○バナナマン日村の「生肌が見えていた」姿に魅了日村との出会いについて、神田は「NHKを辞めてフジテレビさんのバラエティによく出させていただいたときに…」と切り出し、バナナマンがMCを務めた番組への出演を回顧。「夫が