大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】行司が激おこ！ 一体何が？ 実際の様子幕内の取組で予期せぬ立ち合いに館内騒然となる一幕があった。行司が続けて語気を強めるなど気迫のこもった発声に「行司激おこ」「こわいよぅ」とファンも戦々恐々となった。前頭十五枚目・翔猿（追手風）と前頭十五枚目・欧勝海（鳴戸）の一番。制限時間いっぱいとなり向き合った両者。先に翔猿が手を下ろすも、欧勝海はなか