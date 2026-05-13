お笑いコンビ「タイムマシーン3号関太（46）が13日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演。芸能人による「群馬県人会」に、超有名タレントが参加したことを明かした。MCのお笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一から「群馬県出身ということで、最近、群馬にまつわる事件簿みたいなのはありましたか？」と聞かれた関は「一応、群馬県も群馬県人会みたいなのがあるんですよ。群馬県が、上