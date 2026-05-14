【モデルプレス＝2026/05/14】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキが、5月13日放送の日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）にVTR出演。 公開されたメンバーのデビュー前写真が話題となっている。【写真】バズリ中の純烈弟分「斬新すぎる」実際の証明写真◆モナキ、異色の経歴紹介で過去写真公開同番組では、「ZIP！」リポーターでインフルエンサーのねおが、各メンバーが持