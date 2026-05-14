市民に広がる「また旭川か……」の声「旭川観光の聖地ともいえる旭山動物園で“あのような事件”が起きてショックを受けています。旭川の治安がどんどん悪くなっている、という風評被害が広がることが心配です」北海道旭川市に住む30代の会社員男性はそう話し、肩を落とした。2026年4月30日、妻の遺体を園内の焼却炉で損壊した疑いで、旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者（33歳）が逮捕された。旭川市の職員として同園に勤務して