まもなく北京で米中首脳会談が始まります。北京の人民大会堂では約9年ぶりに中国を訪れたトランプ大統領を習近平国家主席が出迎え、先ほどから歓迎式典が行われています。両首脳はこのあと記念撮影を行い、閣僚らを交えた首脳会談に臨みます。トランプ大統領は会談に先立ち、SNSで、中国に市場の開放を求めると投稿し、貿易問題を大きく取り上げる考えを示しました。また、会談ではホルムズ海峡の開放などをめぐるイラン情勢も議題