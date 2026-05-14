韓国で金を目当てに交際相手の女性を殺害し、遺棄した容疑に問われた20代の男に無期懲役が言い渡された。【写真】交際女性を「廃水処理槽」に遺棄…韓国凶悪男の身元情報が公開5月13日、法曹界によると、水原（スウォン）地裁安山（アンサン）支院・刑事第1部（チョン・ギョンヒ部長判事）は20代の男による強盗殺人などの容疑の判決公判で、検察の求刑通り無期懲役を言い渡し、20年間の位置追跡電子装置（電子足輪）の装着を命じた