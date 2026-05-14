ワールドカップに間に合うかもしれない。リバプールに所属する遠藤航は、２月に左足を負傷。手術を受け、現在は戦線復帰に向けて、リハビリを続けている。北中米ワールドカップのメンバー発表が５月15日に控えるなか、日本代表キャプテンの状態について、現地メディアが報じた。 『Liverpool Echo』は５月13日、「２月に受けた足首の手術からの回復を続けており、本格的なトレーニング復帰に近づいている」と報じた。