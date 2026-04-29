「メアリー・アニング」で岩石の試料を採取した後に火星探査車「キュリオシティ」が撮った自撮り写真＝2020年/JPL-Caltech/MSSS/NASA（CNN）米航空宇宙局（NASA）の火星探査車「キュリオシティ」が採取した岩石のサンプルに、地球上で生命の構成要素になったのと同じ有機分子が20種類以上含まれていることが分かった。火星で見つかった有機分子の種類としては最も多く、このうち7種類は初めて検出された。サンプルを試薬に溶かして