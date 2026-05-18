富裕層向けの投資用不動産販売などを手掛けるレーサム。2025年5月、創業者である田中剛元会長（61）が、都内のホテルで複数の若い女性と一緒に違法薬物を使用し覚醒剤の所持などで逮捕され話題となった。同社が近く、社名を変更することが、「週刊文春」の取材でわかった。【画像】港区女子と薬物パーティーで逮捕…レーサム田中剛元会長レーサムは現在、不動産大手「ヒューリック」の傘下にある。2024年、ヒューリックが約170