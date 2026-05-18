暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ（早苗トークン）」騒動で、発行責任者に名乗り出た株式会社ｎｅｕの松井健ＣＥＯが１８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＮｏＢｏｒｄｅｒＮｅｗｓ」に生出演した。松井氏が映像番組に出るのは騒動後、初。冒頭、「この場をいただけたことに感謝申し上げます。今回の件で高市総理、（高市事務所の）木下秘書、藤井（聡）教授をはじめ、たくさんの関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしてし