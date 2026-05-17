5月16日に中止された東大の学園祭を巡り、参政党神谷宗幣代表に対して「殺害予告」が行われていたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】大学前で行われた抗議活動「朝10時半に爆破予告メールが…」当日12時に開催予定だったが…（「右合の衆」のXより）東大の学園祭「五月祭」では、参政党の神谷代表と同党所属の塩入清香参議院議員の講演会が予定されていた。「ところが、講演会当日に主催者である一般社団法人『右